МИД Венесуэлы сообщил о разрыве дипломатических отношений с Парагваем

Global Look Press/Maksim Konstantinov МИД Венесуэлы отверг заявления президента Парагвая Сантьяго Пеньи, который признал беглого венесуэльского экс-кандидата Эдмундо Гонсалеса признал победителем выборов, и принял решение разорвать дипотношения со страной.
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