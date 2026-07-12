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«Спартак» обсуждал с ЦСКА трансфер Кругового. Армейцы дали понять, что не отпустят игрока (Иван Карпов)

« Спартак » проявлял интерес к Данилу Круговому. Как сообщает инсайдер Иван Карпов, красно-белые контактировали с ЦСКА по поводу возможного трансфера 28-летнего футболиста.

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