"Россия и КНР сняли интеллигентские перчатки". Пообщались Москва с Пекином на высшем уровне и Тайваню резко поплохело

Популярный германский общественный деятель и интернет-бизнесмен Ким Дотком, известный своими нетривиальными и часто сбывающимися прогнозами написал накануне в своей соцсети: "Мы наблюдаем момент когда Россия и Китай снимают интеллигентские перчатки.
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