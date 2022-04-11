Автоинспекторы в Ямало-Ненецком автономном округе провели для воспитанников детского сада познавательное мероприятие

В МАДОУ «Едэйко» города Лабытнанги при участии сотрудников дошкольного учреждения автоинспекторы встретились с детьми и провели познавательное мероприятие по изучению Правил дорожного движения и знакомства с профессией сотрудника полиции.
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