Происшествия

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Автоинспекторы в Ямало-Ненецком автономном округе провели для воспитанников детского сада познавательное мероприятие

Автоинспекторы в Ямало-Ненецком автономном округе провели для воспитанников детского сада познавательное мероприятие

В МАДОУ «Едэйко» города Лабытнанги при участии сотрудников дошкольного учреждения автоинспекторы встретились с детьми и провели познавательное мероприятие по изучению Правил дорожного движения и знакомства с профессией сотрудника полиции.

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