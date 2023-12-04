REUTERS/Valentyn Ogirenko Соединенные Штаты решили обвинить в своей неудаче Владимира Зеленского а после планируют уничтожить его, сообщил французский политик Флориан Филиппо в социальной сети Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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