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Обстановка в Селидово: «Отважные» спокойно ходят по городу

Бойцы группировки "Центр" спокойно передвигаются по городу. https://vk.com/video757246494_456241862Наши полностью контролируют большую часть города, в западной части ещё идёт зачистка.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Где   тут  некий  бан--ц  Владимир Иванов, который  не радовался  взятию Селидово?
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4 час.
Nikolay Stepanov
И вновь взметнулся в небе дымном Победный наш российский стяг! Спасти весь мир от тёмной силы, Спасти родимые края - Ты сможешь всё, моя Россия, ты богатырская моя!
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2 час.
brigadier21 Snytsarienko
Молодцы, ребята, так держать! Бейте гадов аккуратно, но сильно и возвращайтесь домой живими:)
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2 час.

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