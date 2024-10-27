Где тут некий бан--ц Владимир Иванов, который не радовался взятию Селидово?

Nikolay Stepanov

И вновь взметнулся в небе дымном Победный наш российский стяг! Спасти весь мир от тёмной силы, Спасти родимые края - Ты сможешь всё, моя Россия, ты богатырская моя!