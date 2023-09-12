VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке.фото: kremlin.ru--> Президент Владимир Путин заявил, что не понимает, почему бывший глава «Роснано» Антолий Чубайс «удрал» и прячется в другой стране, а в госкорпорации сейчас идут сложные процессы.
Путин сообщил о финансовой дыре в «Роснано» после ухода Чубайса
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вик Норд
Знает рыжий кошак,чьё мясо съел,вот и прячется...,народ правильно подметил в своё время,на воре и шапка горит,так что Владимир Владимирович слегка лукавит... .
Ответить
17 час.
V
Valery
Рыжий получил титул рыцаря от английской королевы Елизаветы. Вот он и отрабатывает звание ради своего отечества.
Ответить
15 час.
Анатолий Федоров
Нужно вникнуть в историю событий при Ельцине и дальше. Чубайс у Ельцина был первым лицом. Когда Ельцин решил уйти,естественно, Чубайс насоветовал у Путина. Почему Путина? Он посчитал, что Путин свой послушный человек и он ммог сам властвовать за его спиной. Так и получилось, так и было первое время. Но Путин закусил удела, а Чубайс понял, чем это кончится. Он "умыл"руки и удалился. А про дыру в "Роснано" Путин раньше не знал? Всё он знал, всё он позволял.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии