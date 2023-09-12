Путин сообщил о финансовой дыре в «Роснано» после ухода Чубайса

Анатолий Федоров

Нужно вникнуть в историю событий при Ельцине и дальше. Чубайс у Ельцина был первым лицом. Когда Ельцин решил уйти,естественно, Чубайс насоветовал у Путина. Почему Путина? Он посчитал, что Путин свой послушный человек и он ммог сам властвовать за его спиной. Так и получилось, так и было первое время. Но Путин закусил удела, а Чубайс понял, чем это кончится. Он "умыл"руки и удалился. А про дыру в "Роснано" Путин раньше не знал? Всё он знал, всё он позволял.