В Поморье спрос на психологов на рынке труда вырос за пять лет в 19 раз

За последний год российские работодатели открыли более пяти тысяч новых вакансий для психологов, и это в 6,3 раза больше, чем пять лет назадИсследование о том, как изменился спрос на психологов за последние пять лет, а также в каких психологических услугах больше всего нуждаются работники, провели аналитики hh.