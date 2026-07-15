Получал от России награды, но работал на Баку: Гусмана раскрыли через год после скандала. Сколько ещё таких осталось среди чиновников?

Traveller

Что странный вопрос "Сколько у нас таких командированных?" (с) Абсолютно ВСЕ лица ближневосточной национальности являются заодно и гражданами своей исторической родины. Так кому они будут служить? А сколько у них на коротком поводке чиновников на самом-самом (страшно даже назвать то кресло!) верху!!!