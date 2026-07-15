Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Получал от России награды, но работал на Баку: Гусмана раскрыли через год после скандала. Сколько ещё таких осталось среди чиновников?

Получал от России награды, но работал на Баку: Гусмана раскрыли через год после скандала. Сколько ещё таких осталось среди чиновников?

  Президент Азербайджана Ильхам Алиев фактически раскрыл многолетнего агента влияния в России.

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Комментарии
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Traveller
Что странный вопрос &quot;Сколько у нас таких командированных?&quot; (с) Абсолютно ВСЕ лица ближневосточной национальности являются заодно и гражданами своей исторической родины. Так кому они будут служить? А сколько у них на коротком поводке чиновников на самом-самом (страшно даже назвать то кресло!) верху!!!
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1 м.
александр бажан
Привлечь за госизмену к высшей мере.
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1 м.
V
Valet
Сажать и вешать, сажать и вешать всех предателей нашей страны и агентов враждебных государств.... А куда смотрели соответствующие наши органы, которые должны выявлять таких гусей??? У него на морде было все написано....
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3 н.