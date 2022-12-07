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Запасов угля на котельных Смидовичского района достаточно для бесперебойной подачи тепла

Запасов угля на котельных Смидовичского района достаточно для бесперебойной подачи тепла

По поручению губернатора области Ростислава Гольдштейна, работу котельных Смидовичского района ЕАО проинспектировал начальник департамента ЖКЖ и строительства правительства области Владимир Петренко.

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