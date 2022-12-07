Запасов угля на котельных Смидовичского района достаточно для бесперебойной подачи тепла

По поручению губернатора области Ростислава Гольдштейна, работу котельных Смидовичского района ЕАО проинспектировал начальник департамента ЖКЖ и строительства правительства области Владимир Петренко.
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