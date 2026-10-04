Мерц пообещал Украине €1 млрд военной помощи во время визита в Киев

Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, 4 октября 2026 года © Thomas Peter/Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с министром экономики Катариной Райхе приехали в Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.