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Хатсон возглавил рейтинг лучших контрактов в НХЛ в 2026 году

Хатсон возглавил рейтинг лучших контрактов в НХЛ в 2026 году

The Athletic выбрал топ‑10 самых выгодных контрактов НХЛ в 2026 году.The Athletic выбрал топ‑10 самых выгодных контрактов НХЛ в 2026 году.

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