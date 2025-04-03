Расчеты пушек «Гиацинт-С» уничтожили «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированную гаубицу М777, боевую бронированную машину, РЛС, пункт управления БПЛА, а также опорный пункт с живой силой подразделения ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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