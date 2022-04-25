Мировое обозрение

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Авидзба: Российская спецоперация опередила наступление ВСУ на считанные часы

Авидзба: Российская спецоперация опередила наступление ВСУ на считанные часы

Украина давно планировала свое наступление в Донбассе, и опередить ее посредством спецоперации РФ удалось буквально на несколько часов, заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» из ДНР Ахра Авидзба.

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