«С толстой сумкой на ремне», и… с протянутой рукой

Аудрюс Лично меня удивляет, если уместно это слово в данный момент, торговля на почте... Заходишь в сельское отделение почта России и.... Рядом с посылками лежат консервы, а возле газет уложены пакеты с печеньем... И это в то время когда рядом с отделением почты не маленький сапермаркет.. Я не понимаю как можно торговать продуктами в месте не приспособленном для этого? Видя эту "торговлю" сразу вспоминаются 90е, когда продуктами торговали на улице все кому не лень с нарушением элементарных правил гигиены!

Игорь Кузнецов Согласен, это касается почтовых отделений в городах, но в посёлке, куда приезжает автолавка, вполне уместно торговать в почтовом отделениями продуктами, которые не требуют особых условий храниения.