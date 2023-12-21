Сегодня почта уже не та. За ее новшествами порой и не угонишься. Однако. Юрий Алексеев Как и другие виды услуг, почта всё больше растворяется в цифровых технологиях и непривычных для обывателя бизнес-решениях.
«С толстой сумкой на ремне», и… с протянутой рукой
Комментарии
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Аудрюс
Лично меня удивляет, если уместно это слово в данный момент, торговля на почте... Заходишь в сельское отделение почта России и.... Рядом с посылками лежат консервы, а возле газет уложены пакеты с печеньем... И это в то время когда рядом с отделением почты не маленький сапермаркет.. Я не понимаю как можно торговать продуктами в месте не приспособленном для этого? Видя эту "торговлю" сразу вспоминаются 90е, когда продуктами торговали на улице все кому не лень с нарушением элементарных правил гигиены!
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13 час.
Игорь Кузнецов
Согласен, это касается почтовых отделений в городах, но в посёлке, куда приезжает автолавка, вполне уместно торговать в почтовом отделениями продуктами, которые не требуют особых условий храниения.
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10 час.
Аудрюс
Я, живу в сельской местности, но если и стоит организовывать торговлю, то с учетом элементарных правил гигиены! Нельзя хлеб держать рядом с красками, а колбасу рядом с почтовыми ящиками... Для этого должно быть приспособлено отдельное помещение с продавцом в халате, имеющего справку о здоровье... За ту торговлю, которую сегодня ведет почта России надо штрафовать на миллиарды, а руководителя лет на двадцать без правы досрочного освобожения..
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10 час.
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