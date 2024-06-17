Летние каникулы в загородном клубе «Репино-Ленинское»

«Репино-Ленинское» зовёт ребят в увлекательное путешествие по странам и континентам. За 11 смен их участники побывают в 11 местах планеты: в России, Китае, Индии, Бразилии, Великобритании Германии, Италии, Франции, странах Африки и даже в Атлантиде.