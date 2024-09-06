Больницу в Нижневартовске за рекордные 30 млрд рублей открыли накануне выборов губернатора ХМАО

Больница-долгострой в Нижневартовске, которая обошлась налогоплательщикам в рекордные 30 млрд рублей, стала главным козырем предвыборной кампании бывшего мэра Тюмени, а ныне врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука.
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