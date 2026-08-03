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Царьград

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Василенко: на правом берегу Днепра бойцы ВСУ стали помогать русским разведчикам

Василенко: на правом берегу Днепра бойцы ВСУ стали помогать русским разведчикам

Украинские военные стали работать проводниками для русской разведки.В подконтрольной Киеву части Херсонской области отдельные военнослужащие ВСУ начали оказывать содействие русским разведывательно-диверсионным группам.

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