Василенко: на правом берегу Днепра бойцы ВСУ стали помогать русским разведчикам

Украинские военные стали работать проводниками для русской разведки.В подконтрольной Киеву части Херсонской области отдельные военнослужащие ВСУ начали оказывать содействие русским разведывательно-диверсионным группам.
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