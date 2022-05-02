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В Самаре 2 мая 2022 года стартовали дачные перевозки

Дачникам рекомендуют проверить свой баланс на садово-дачных карт и в случае чего активировать и пополнить их Со 2 мая 2022 года стартовали регулярные перевозки дачников в их садово-дачные массивы, как сообщает Администрация Самарской области.

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