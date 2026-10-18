Electric vehicle (EV) and hybrid sales continue to rise, particularly in regions such as Europe and Asia, as people shift away from internal combustion engine (ICE) vehicles toward cleaner alternatives.
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