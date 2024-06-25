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Калафьори о голе Хорватии на 98-й: «Италия заслужила это. Мы должны продолжать свой путь» 

Калафьори о голе Хорватии на 98-й: «Италия заслужила это. Мы должны продолжать свой путь» 

«Скуадра адзурра» заняла 2-е место в группе и в 1/8 финала сыграет со Швейцарией. «Я не могу описать прямо сейчас свои чувства, потому что невероятно счастлив.

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