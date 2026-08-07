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Лунную базу пришельцев заметили на фото, которое NASA пыталось скрыть

Лунную базу пришельцев заметили на фото, которое NASA пыталось скрыть

Уфологи утверждают, что обнаружили на старом снимке NASA искусственную базу в лунном кратере. Почему NASA удалило это фото и что на самом деле скрывается на Луне? В мире уфологии и теорий заговора снова бушуют страсти.

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