Лунную базу пришельцев заметили на фото, которое NASA пыталось скрыть

Уфологи утверждают, что обнаружили на старом снимке NASA искусственную базу в лунном кратере. Почему NASA удалило это фото и что на самом деле скрывается на Луне? В мире уфологии и теорий заговора снова бушуют страсти.
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