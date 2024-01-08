В Симферополе в преддверии Рождества накрыли стол для нуждающихся

Как сообщает пресс-служба симферопольского благочиния, в столице Крыма священнослужитель благочиния Вениамин вместе с прихожанами подготовил рождественский праздничный стол для нуждающихся в районе Московского кольца.
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