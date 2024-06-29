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Петербургский дневник

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Геннадий Онищенко рассказал, как избежать заболеваний в жару

Геннадий Онищенко рассказал, как избежать заболеваний в жару

Нужно воздержаться от нахождения под солнцем в период с 11 до 17 часов Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко предупредил, что в жаркую погоду человек может серьезно заболеть, передает радио Sputnik.

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