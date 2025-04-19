Трамп грозит выйти из переговоров по Украине: давление на Киев нарастает

США могут выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Госсекретарь Марко Рубио сообщил европейским дипломатам в Париже о снижающемся терпении Дональда Трампа, что может усилить давление на Киев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии