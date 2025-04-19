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Царьград

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Трамп грозит выйти из переговоров по Украине: давление на Киев нарастает

Трамп грозит выйти из переговоров по Украине: давление на Киев нарастает

США могут выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Госсекретарь Марко Рубио сообщил европейским дипломатам в Париже о снижающемся терпении Дональда Трампа, что может усилить давление на Киев.

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