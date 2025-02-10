Более 350 школьников приняли участие в Свердловской олимпиаде юных геологов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля, ФедералПресс. В Уральском государственном горном университете состоялась ХХХ Свердловская областная открытая олимпиада для юных геологов, в которой приняли участие более 350 школьников и 60 наставников.
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