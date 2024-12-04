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ВСУ приказали держаться в Курской области до инаугурации Трампа, пишет Би-Би-Си

ВСУ приказали держаться в Курской области до инаугурации Трампа, пишет Би-Би-Си

«Изнуренным украинским войскам в России приказано держаться и ждать Трампа», – под таким заголовком вышел материал издания.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Идеальный &quot;заповедник&quot; для утилизации хохлов и наёмников, сами туда лезут, сами там и дохнут! Приказа выдавливать из Курской области ВСУ не было. Был приказ уничтожать всех на месте, что бы ни одна сука домой уже не вернулась, живой!
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