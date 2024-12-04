ВСУ приказали держаться в Курской области до инаугурации Трампа, пишет Би-Би-Си

ИМ

Ильдус Мамлеев

Идеальный "заповедник" для утилизации хохлов и наёмников, сами туда лезут, сами там и дохнут! Приказа выдавливать из Курской области ВСУ не было. Был приказ уничтожать всех на месте, что бы ни одна сука домой уже не вернулась, живой!