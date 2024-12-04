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Бастрыкин заинтересовался "отменившей" его диаспорой: Глава СК потребовал повторный доклад по делу о нападении на ветерана СВО

Бастрыкин заинтересовался "отменившей" его диаспорой: Глава СК потребовал повторный доклад по делу о нападении на ветерана СВО

В Следственном комитете России после публикации "Первого Русского" о том, как азербайджанская диаспора разваливает уголовное дело против своего соотечественника, который 14 раз выстрелил из травмата в бойца СВО , снова обратили внимание на эту историю.

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