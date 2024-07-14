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Кожевников о Барабанове: «Не показывает ничего феноменального. То, что «Ак Барс» с ним договаривается – вовсе не большой плюс для клуба»

Ранее стало известно, что казанский клуб входит в число претендентов на подписание соглашения с 30-летним форвардом.

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