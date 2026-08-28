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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Комарова и Ланговича о долгах в «Ростове»: «Задержки по зарплате несущественные – рядовая ситуация для ряда клубов»

Агент игроков « Ростова » Ивана Комарова и Андрея Ланговича подтвердил информацию о задержке зарплаты в клубе.

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