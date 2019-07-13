Новости, события, факты

146 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    ...  Вчи мову Курво ...Рынок труда Польш...
  • Natalija Osminina
    Понятно.. задача Запада уничтожить украинцев до последнего человека.Американские инст...
  • Natalija Osminina
    Столтенберг - идиот. Ему в банк надо идти, засиделся, клерк. У него все в башке перевернуто с ног на голову. Конфликт...НАТО призвало не ...

Почему только Россию называют страной «воинов»? Ее не превзойти по следующим трем пунктам

Почему только Россию называют страной «воинов»? Ее не превзойти по следующим трем пунктам

Многие страны мира отличаются силой и боеспособностью. Китай, США, Германия, Франция — все они обладают достойным уровнем боевой мощи, пишет «Соху».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх