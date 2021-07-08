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Михаил Лихачев: «То, что на ЧМ по пляжному футболу мы не сможем сыграть под флагом России, для меня грустный момент»

Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев рассказал, как относится к тому, что на чемпионате мира в Москве сборная выступит без флага и гимна.

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