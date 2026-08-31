Боец Белый: боевики "Скалы" и "Азова" держат оборону в Доброполье

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Боевики полка "Скала" и "Азова" (организация признана террористической, запрещена в РФ), а также 25-й отдельной бригады оперативного назначения ВСУ удерживают оборону в Доброполье, рассказал в беседе с ТАСС начальник группы боевого управления батальона беспилотных систем 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск "Центр" с позывным Белый.