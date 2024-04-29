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Нападающий Григоренко уходит из ЦСКА

Нападающий Григоренко уходит из ЦСКА

По некоторым данным, хоккеист переходит в СКА.фото: cska-hockey.ru--> Нападающий Михаил Григоренко покидает московский ЦСКА 30 апреля, когда у него закончится контракт, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

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