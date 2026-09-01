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Новости Тамбова

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В Тамбовской области стартует рейд по перевозке детей

В Тамбовской области стартует рейд по перевозке детей

В Тамбовской области стартует профилактическое мероприятие, направленное на безопасность юных пассажиров.

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