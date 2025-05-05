Россиянам пообещали рост зарплат к 2028 году

К 2028 году среднемесячные номинальные зарплаты в России могут достичь почти 133 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сценарные условия прогноза социально-экономического развития России на период 2026-2028 годов Министерства экономического развития РФ.
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