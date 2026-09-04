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Царьград

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Правительство ЛНР выделит 45 млн рублей на поездки для школьников

Правительство ЛНР выделит 45 млн рублей на поездки для школьников

Правительство Луганской Народной Республики выделит около 45 млн рублей для организации образовательных поездок учеников и студентов колледжей.

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