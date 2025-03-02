Игрок "Вашингтона" Строум: все хотят, чтобы Овечкин побил рекорд в этом сезоне

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Дилан Строум оценил важность погони российского игрока и капитана "столичных" Александра Овечкина за "вечным" снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и заявил, что в команде работают над этим вопросом.
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