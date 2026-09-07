«Аэрофлот» запустил «Полетный абонемент» для частых перелетов по России

Авиакомпания «Аэрофлот» с 3 сентября представила новый продукт под названием «Полетный абонемент». Он представляет собой пакет перелетов с фиксированной стоимостью, действующей от одного до двенадцати месяцев, предназначенный для пассажиров, которые часто летают внутри России.