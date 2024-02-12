Почему нельзя выбрасывать стебли петрушки и кинзы

Петрушка и кинза — это травы, которые помогают работе сердца, ведь в них содержится очень много витаминов и полезных веществ, в том числе антиоксиданты, которые тормозят воспалительные процессы в организме, повреждающие клетки.
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