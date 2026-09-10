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Reuters: Россия представила на авиасалоне в Египте полуракету-полудрон для Су-57

Reuters: Россия представила на авиасалоне в Египте полуракету-полудрон для Су-57

Россия представила новое вооружение для истребителя пятого поколения Су-57Э на авиасалоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте.

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