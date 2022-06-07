Военное обозрение

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Глава Чеченской Республики предлагает «забирать» страны, которые оскорбляют Россию

Глава Чеченской Республики предлагает «забирать» страны, которые оскорбляют Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Телеграм-канале видео, в котором обратился к бывшим соотечественникам, воюющим на стороне Украины и называющим себя последователями Дудаева.

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