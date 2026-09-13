Citi допустил рост EUR/USD к 1,17 после заседания ФРС

Пара EUR/USD может вернуться к летним максимумам в районе 1,17, если решение Федеральной резервной системы на следующей неделе спровоцирует продажи доллара по принципу «продавай на новостях».
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