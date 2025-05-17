Как сменить профессию, советы от карьерного консультанта

О смене профессии думают 36% работающих россиян, причем 13% твердо намерены это сделать. Для наиболее успешного и безболезненного перехода в новую профессию карьерный консультант и практикующий рекрутер Анна Ларичева рекомендует придерживаться следующего алгоритма.