Как сменить профессию, советы от карьерного консультанта

О смене профессии думают 36% работающих россиян, причем 13% твердо намерены это сделать. Для наиболее успешного и безболезненного перехода в новую профессию карьерный консультант и практикующий рекрутер Анна Ларичева рекомендует придерживаться следующего алгоритма.
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