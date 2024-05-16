Брэдли Купер пришел на премьеру фильма с дочерью от Ирины Шейк

Знаменитый актер Брэдли Купер прибыл на премьеру анимационной ленты «Воображаемые друзья»в сопровождении своей очаровательной дочери Леи, которую он растит совместно со своей бывшей возлюбленной моделью Ириной Шейк.
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