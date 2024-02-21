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Диетолог Васильева: 400 граммов индейки закрывают суточную норму белка

Диетолог Васильева: 400 граммов индейки закрывают суточную норму белка

Сто граммов индейки позволяют закрыть суточную потребность в белке примерно на 25%. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-диетолог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева.

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