Руководителя кузбасского Росприроднадзора обвиняют в незаконных действиях

В отделе по работе со СМИ СУ СК России Кемеровской области – Кузбассу 18 октября сообщили, что руководитель Южно-Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подозревается в совершении серьезных преступлений.
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