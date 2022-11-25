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Екатерина Боброва: «В произвольной Трусова бросает руки, разгоняется – как на разминке. И впечатление, что выпадает из программы»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва прокомментировала произвольную программу российской фигуристки Александры Трусовой.

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