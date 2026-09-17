"14 военных спутников России помогали КСИР в ходе самого чувствительного удара по американской базе в Саудовской Аравии".
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