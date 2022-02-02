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Билли Бэрон о матче с «Басконией»: «Это командная победа, иначе и быть не может!»

Защитник «Зенит» Билли Бэрон после выездной победы в рамках Евролиги над «Басконией» (82:90), в которой он набрал 24 очка, подчеркнул, что ему помогло доверие партнеров.

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